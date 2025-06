Un showcase d’Arc System Works qui laisse sur sa faim

Arc System Works a diffusé ce 26 juin 2025 un showcase laissant quelque peu dubitatif de part sa durée relativement courte, soit à peine plus de 25 minutes, ainsi que de son contenu léger et nébuleux.

Quelques nouveautés étonnantes…

Rentrons dans le vif du sujet avec l’une des annonces les plus déconcertantes, celle de Damon and Baby. Daisuke Ishiwatari, l’homme à l’origine de la licence Guilty Gear, se retrouve être l’ambassadeur de cette nouvelle production. Il nous fait languir en s’attardant sur le contexte : il nous rappelle qu’Arc System Works possède avant tout une expertise dans les jeux de combat, puis insiste sur le fait que ce titre n’a pas vocation à être un blockbuster, mais qu’on peut le qualifier de « mid-range ».

Lors du visionnage de la brève bande annonce, pas de métal hurlant, pas de barre de super… mais un jeu d’action et de tir en vue de dessus. L’histoire fait tout de même sourire : un roi démon se retrouve relié à un marmot humain suite à une malédiction. On nous invite donc à suivre son aventure pour lever ce maléfice. Un petit jeu sans prétention, au design simple, mais qui traduit une volonté du studio d’élargir son catalogue tout en jouant la carte de la prudence.

Restons dans le thème démoniaque avec Demon’s Night Fever, réalisé en collaboration avec le studio SuperNiche. Le créateur, Sohei Niikawa, décrit la finalité du jeu ainsi « Ennemis ? Alliés ? Tuez, tuez, tuez ! Plus vous mourez, plus vous deviendrez fort ! », et le catégorise comme un RPG de simulation speedrun. Aucune autre information n’est dévoilée sur ce titre aux allures expérimentales, toutefois, Niikawa assure que la phase de développement arrive à son terme.

Voici un jeu qui s’avère tout aussi énigmatique que le précédent, mais dans un autre genre. « Dear me, I was… », prévu sur Nintendo Switch 2, a la particularité d’être une aventure interactive sans texte, et entièrement réalisée par rotoscopie, un procédé qui permet de retranscrire des prises de vue réelles en séquences animées. Un labeur qui, selon Taisuke Kanasaki, le directeur artistique, fut relativement fastidieux. Le plus intriguant reste le commentaire de Maho Taguchi, la réalisatrice du jeu, qui explique que le projet est à destination d’un public féminin adulte, et a pour ambition de générer un sentiment positif.

Et du déjà-vu !

Quant aux autres annonces, pas grand chose à se mettre sous la dent. Annoncé l’an dernier, Double Dragon Revive, la licence iconique de beat’em all subit une refonte. Le joueur sera replongé au cœur de l’univers, mais bénéficiera d’un design plus moderne et d’un gameplay riche et dynamique. Jabs, enchaînements de combos et décors interactifs, une recette efficace qui pourrait raviver la nostalgie des jeux arcades tout en jouissant d’une mécanique de jeu plus variée. Le titre sera disponible dès le 23 octobre 2025.

Un aparté a été dédié à Absolum, un projet issu de la collaboration de trois studios français Guard Crush, Dotemu et Supramonks qui s’inscrit dans un style en vogue, celui d’un beat’em up / roguelike au sein d’un univers fantasy haut en couleur. Les petits gourmands auront aussi droit à leur part avec un jeu de plateforme Bubble Bobble Sugar Dungeon, où l’on incarne Bub, un dinosaure à l’assaut d’un donjon peuplé de bonbons, pâtisseries et de rose power. Enfin, côté versus fighting, un rappel de la sortie de Hunter x Hunter : Nen x Impact le 16 juillet 2025, ainsi qu’un nouveau personnage pour Under Night In Birth 2 Sys:Celes, Izumi, prévu en août 2025.

Il y a quelques semaines, nous avions eu droit à une mise en bouche plutôt croustillante avec l’annonce de Marvel Tokon, pourtant ce showcase d’Arc System Works est retombé comme un soufflé. Par ailleurs, nous n’avons eu droit à aucune communication concernant ce dernier, ni de nouvelles sur l’avenir de l’Arc World Tour par exemple.